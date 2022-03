Abus contre les magistrats au Tchad : l'UTPC dénonce des "actes barbares"

Des faits qui selon le communiqué de l'UTPC vont "des menaces aux humiliations abjectes", et sont à l'origine de "la grève illimitée" qu'observent les magistrats depuis deux semaines.



S'agissant des agressions du procureur de la République et du juge de Kelo dans le Tandjilé, L'UTPC évoque des cas ignobles". Le parti accuse les membres du CMT et ceux du gouvernement "de ne pas mettre fin à cette insécurité".



L'UTPC condamne ces "actes barbares" et appelle les autorités à user de leurs prérogatives pour ramener la paix et la quiétude dans le pays.