Accès à l'eau potable et à l'hygiène au Tchad : Initiative de l'UNICEF dans la Province du Wadi Fira

Actions de l’UNICEF

Forage de puits et installation de systèmes d'eau potable pour garantir un accès fiable à l'eau.

pour garantir un accès fiable à l'eau. Sensibilisation communautaire sur les pratiques d'hygiène afin de prévenir les maladies liées à l'eau, comme le choléra et la diarrhée.

sur les pratiques d'hygiène afin de prévenir les maladies liées à l'eau, comme le choléra et la diarrhée. Mise en place de latrines et de systèmes d'assainissement pour améliorer les conditions sanitaires dans les camps de réfugiés et les communautés locales.



Importance de l'Accès à l'Eau

La province du Wadi Fira a été particulièrement touchée par la crise soudanaise, entraînant une augmentation du nombre de réfugiés et de personnes déplacées. Cette situation a accentué le besoin urgent d'un accès adéquat à l'eau potable et à des installations sanitaires pour les communautés affectées, tant pour les réfugiés que pour les populations hôtes.L'UNICEF travaille activement pour fournir des services essentiels en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement (EHAP) dans la région. Les initiatives comprennent :Ces efforts visent non seulement à répondre aux besoins immédiats des populations affectées, mais aussi à promouvoir une meilleure santé publique en général.L'accès à l'eau potable et à des installations hygiéniques est essentiel pour la survie et le développement des enfants, car il contribue à la réduction de la malnutrition et des maladies. Il est également crucial pour le bien-être des familles et la cohésion sociale dans un contexte de crise.L'engagement de l'UNICEF et de ses partenaires, soutenu par le CERF, joue un rôle vital dans l'amélioration des conditions de vie des réfugiés et des communautés hôtes dans le Wadi Fira, contribuant ainsi à construire un avenir plus sain pour tous.