Affaire de vente illégale de parcelle à Bébédjia : le maire de la ville se défend

L'affaire de la vente illégale d'une parcelle occupée par des opérateurs économiques et des partis politiques à Bébédjia continue de faire des vagues. Le maire de la ville, Maina Norbert Doumsengar, est accusé d'avoir vendu cette parcelle alors qu'elle était occupée de manière provisoire. Cependant, il se défend en remontant à l'origine de l'attribution de cette parcelle, avant même son accession à la mairie.



Il a également fait savoir qu'une action judiciaire est en cours contre les acteurs des écrits accusant le maire, qu'il qualifie de tracts. M. Doumsengar a également promis un déguerpissement sans conditions pour tous les occupants de cette parcelle et les a mis au défi de réclamer la valeur monétaire de la supposée vente.



Cette affaire est en cours de résolution et les détails peuvent encore évoluer.