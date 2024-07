Afreximbank reconstitue son groupe consultatif sur l'Afrique créative en prévision du week-end CANEX

En prélude au prochain week-end CANEX prévu à Alger, en Algérie, du 16 au 19 octobre, la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) a annoncé la reconstitution du Groupe consultatif pour l’Afrique créative (CAAG). Ce groupe supervise et fournit des conseils pour la mise en œuvre du programme Creative Africa Nexus de la Banque.



La première réunion du Groupe consultatif reconstitué s’est tenue à Waldorf Astoria, Héliopolis, au Caire, le 9 juillet 2024. Coprésidé par Minata Samate Cessouma, Commissaire à la Santé, aux Affaires Humanitaires et au Développement Social de la Commission de l’Union africaine, et le Sénateur Ben Murray-Bruce, fondateur de Silverbird Group, Nigeria, le CAAG est chargé de guider la stratégie d’Afreximbank pour soutenir la croissance des industries créatives et culturelles en Afrique et dans la diaspora. Chaque membre exercera un mandat de deux ans.



Au cours de la réunion, le CAAG a été informé de la mise en œuvre globale du programme CANEX et en particulier des préparatifs du prochain week-end CANEX en Algérie. Les membres ont en outre été informés de l’état d’avancement de la plateforme numérique CANEX Africa et de la création de CANEX Creations Incorporated, le véhicule d’investissement de la Banque dans le domaine de la propriété intellectuelle. Les membres du CAAG ont notamment recommandé la création d'un sous-comité financier chargé d'assurer un décaissement optimal des facilités de financement et des fonds de la Banque, ainsi que la poursuite de la diffusion de nos produits financiers auprès des créateurs.