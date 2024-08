Afreximbank va doubler le financement du commerce intra-africain

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) prévoit de doubler son financement du commerce intra-africain de 20 milliards de dollars US en 2021 à 40 milliards de dollars d'ici 2026, a déclaré M. Haytham ElMaayergi, Vice-président exécutif d'Afreximbank, en charge de la Global Trade Bank.



M. ElMaayergi s'adressait aux participants de la réunion du Caucus africain du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) qui s’est tenu à Abuja, du 1er au 3 août 2024. Il représentait le Professeur Benedict Oramah, Président d'Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque. La réunion, à laquelle ont notamment participé les Ministres des Finances et les Gouverneurs des Banques centrales de toute l'Afrique, avait pour thème « Facilitating Intra-African Trade: Catalyst for Sustainable Development in Africa ( Facilitation du commerce intra-africain : Catalyseur du développement durable en Afrique », et visait à identifier les principaux défis auxquels l'Afrique est confrontée pour parvenir à une intégration complète et à engager des dialogues stratégiques pour trouver des solutions durables.



M. ElMaayergi a souligné qu'Afreximbank avait été un champion de la facilitation du commerce intra-africain depuis sa création et qu'elle avait engagé 1 milliard de dollars US pour soutenir le financement du Fonds d'ajustement de la ZLECAf ainsi qu'une subvention de 10 millions de dollars US pour faciliter l'établissement et la mise en œuvre opérationnelle de ce fonds.



« La Banque travaille également en partenariat avec le Secrétariat de la ZLECAf et la Commission de l'Union africaine (CUA) pour assurer une mise en œuvre réussie du Système panafricain de paiement et de règlement, de l’Africa Trade Gateway et du Régime collaboratif africain de garantie de transit d'Afreximbank », a-t-il poursuivi.



M. ElMaayergi a souligné que le Nigeria était l'un des principaux membres fondateurs de la Banque et avait continué à jouer un rôle essentiel dans sa croissance et son succès en tant que deuxième actionnaire, ajoutant qu'Afreximbank avait également joué un rôle essentiel dans le soutien de l'agenda de développement du pays.