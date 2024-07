Africa Specialty Risks annonce l’inauguration officielle de son bureau au Centre financier international de Dubaï

Le Groupe est actif dans la région depuis février 2022 et le lancement de «ASR Middle East» lui permettra de renforcer ses relations dans l’Emirat et la région du Moyen Orient. Le nouveau bureau est situé au Centre Financier International de Dubaï (DIFC), principal Centre financier pour le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie du Sud (MEASA).



Mikir Shah, directeur général d’Africa Specialty Risks, a déclaré : « Je suis ravi que le nouveau bureau d'ASR Middle East à Dubaï soit désormais ouvert. L'établissement d'une présence à Dubaï est une étape naturelle pour nous, alors que nous continuons à nous développer dans la région et à renforcer notre capacité à faciliter et à réduire les risques du commerce interrégional entre l'Afrique et le Moyen-Orient. »



Salmaan Jaffery, Chief Business Development Officer de la DIFC Authority, a déclaré : « Nous souhaitons la bienvenue à ASR Middle East au DIFC, qui est désormais le marché de réassurance le plus profond entre Londres et Singapour. Alors que Dubaï continue à se consolider en tant que Centre mondial de l'assurance et de la réassurance, cette initiative stratégique positionne parfaitement ASR Middle East en vue d'une expansion et d'une amélioration de la prestation de services pour les clients sur les principaux marchés en croissance. »