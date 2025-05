Afrique de l’Ouest et du Centre : La faim menace des millions de vies face aux coupes budgétaires

« Nous sommes à un point de basculement et des millions de vies sont en jeu », a déclaré avec gravité Margot van der Velden, Directrice régionale du PAM pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.





Selon les données du PAM, une combinaison dévastatrice de conflits persistants, de déplacements massifs de populations, de détérioration économique et de conditions météorologiques extrêmes récurrentes précipite des millions de personnes vers des niveaux d'urgence de la faim. La situation est particulièrement critique au Mali, où plus de 2 600 personnes pourraient être confrontées à une famine catastrophique.





La dernière analyse de la sécurité alimentaire révèle que plus de 36 millions de personnes luttent déjà pour satisfaire leurs besoins alimentaires et nutritionnels de base. Ce chiffre devrait exploser pour atteindre plus de 52 millions pendant la période de soudure de juin à août 2025, avec près de trois millions de personnes en situation d’urgence absolue. Ces statistiques alarmantes surviennent dans un contexte de conflits incessants qui ont forcé plus de 10 millions de personnes parmi les plus vulnérables de la région à fuir leurs foyers, dont 2,4 millions de réfugiés au Tchad, au Cameroun, en Mauritanie et au Niger.





Près de huit millions d’autres personnes ont été déplacées à l’intérieur de leurs propres pays, principalement au Nigéria et au Cameroun. Nombre d'entre elles ont perdu leurs moyens de subsistance, abandonnant leurs terres agricoles et leurs pâturages en quête désespérée de nourriture et d’un abri sûr.





Pour aggraver cette crise, l’inflation, alimentée par la flambée des prix des denrées alimentaires et des carburants, propulse les niveaux de faim à des seuils critiques inédits au Ghana, en Guinée et en Côte d’Ivoire. Les prix des aliments continuent également leur ascension inquiétante au Nigéria, au Tchad, au Niger et au Cameroun, rendant les aliments nutritifs inaccessibles aux populations les plus vulnérables.





De plus, des conditions météorologiques extrêmes récurrentes, particulièrement dans le Sahel central, le bassin du lac Tchad et la République centrafricaine, réduisent considérablement la capacité des familles à subvenir à leurs besoins alimentaires. Rien qu’en 2024, les inondations ont touché plus de six millions de personnes dans la région. Alors que les besoins humanitaires atteignent des sommets historiques, les ressources nécessaires pour apporter une réponse efficace et à grande échelle font cruellement défaut.





Entre juin et août 2024, le manque de financement a contraint le PAM à n’aider que 7,3 millions de personnes au Sahel, soit à peine 60 % de l’objectif initial de l’agence onusienne, et de nombreuses personnes ont reçu des rations alimentaires réduites.





« Sans financement immédiat, le PAM sera contraint de réduire encore plus le nombre de personnes atteintes et la taille des rations alimentaires distribuées. Les conséquences sont dévastatrices, les communautés étant déjà en crise, beaucoup ont été forcées de vendre leurs derniers biens et de sauter des repas, risquant des effets à long terme sur leur santé et leur vie », a averti avec force Mme van der Velden.





L’agence onusienne basée à Rome prévient que cinq millions de personnes supplémentaires risquent de perdre toute assistance vitale si un financement urgent de 710 millions de dollars n’est pas reçu pour continuer à apporter une aide essentielle aux plus vulnérables de la région au cours des six prochains mois (mai-octobre 2025).





Ces fonds permettraient au PAM de fournir cette année une aide critique et un soutien nutritionnel à près de 12 millions de personnes en Afrique de l’Ouest et au Sahel. Depuis le début de l’année, le PAM a déjà apporté une aide vitale à trois millions de personnes parmi les plus vulnérables, notamment des réfugiés, des personnes déplacées internes, des enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition, ainsi que des femmes et des filles enceintes ou allaitantes.