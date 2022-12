AFRIQUE Afrique : de nouveaux visages dans la liste des "100 Africains les plus influents" de 2022

Cette liste célèbre les réalisations des 100 Africains dont la vie et l'œuvre ont un impact considérable sur le continent et à l'étranger.

Cinq chefs d'État figurent sur la liste, dont le président Ruto du Kenya. Et un ancien chef d'État (le président Obasanjo) et un candidat à la Présidence (Peter Obi) figurent également sur la liste ; Vingt-sept nationalités africaines sont représentées ; le Nigeria domine la liste avec 28 entrées, suivis de l'Afrique du Sud (11), du Kenya (9), du Ghana (5) et du Cameroun (5) ; la liste compte 62 hommes et 38 femmes. La parité hommes-femmes a été atteinte en 2018 ; les créatifs sont en tête avec 26 entrées, suivis par les entrepreneurs (21) ; la majorité des entrées proviennent de pays anglophones (67).



Les talents créatifs de l'Afrique occupent une fois de plus le devant de la scène dans la liste des 100 Africains les plus influents du magazine NewAfrican. Cette liste célèbre les réalisations des 100 Africains dont la vie et l'œuvre ont un impact considérable sur le continent et à l'étranger.



Cette liste annuelle, qui paraît dans le numéro de fin d’année (décembre/janvier) du plus vieux périodique panafricain et le plus lu en anglais dans le monde, est très attendue et fait l'objet de discussions animées entre les lecteurs du magazine en Afrique, en Amérique, en Asie et en Europe.



L'inscription sur la liste annuelle de New African est considérée comme le signe ultime de réussite en Afrique. Bien que la liste contienne des noms qui sont déjà apparus, le rédacteur en chef, Anver Versi, note que ce maintien « est un hommage à leur capacité à rester au Top, car d'année en année, ils ne se reposent pas sur leurs lauriers mais continuent avec un nouvel élan à faire plus pour plus de gens dans plus de domaines ». Et une nouvelle génération de lauréats fait son entrée dans le classement pour la première fois.



La liste de cette année, comme les précédentes, reflète l'évolution des priorités sur le continent. Alors que la vie normale commence à reprendre ses droits après les ravages du Covid, les entrepreneurs, les innovateurs, les militants sociaux et environnementaux, les scientifiques, les représentants de la société civile et les influenceurs font un retour en force dans le classement.



Les talentueux créatifs du continent, les écrivains, chanteurs, acteurs, designers, éditeurs, journalistes, et même les Tiktokers continuent de dominer la liste avec 26 entrées. Leur influence sur l'évolution de l'Afrique est aujourd'hui incontestée.



Certains d'entre eux, comme l'actrice kenyane Lupita Nyong'o et le rédacteur en chef du Vogue britannique Edward Enninful, sont devenus des vedettes et des célébrités internationales et sont en train de remodeler leurs secteurs respectifs et la façon dont l'Afrique est désormais perçue au niveau international. Des artistes tels que Burna Boy dominent non seulement la scène musicale mondiale, mais refondent la musique mondiale au rythme de l'afrobeat. De même, les auteurs et les designers africains les plus vendus créent une esthétique africaine unique dont le monde ne peut plus se passer.



Dans le domaine du sport, des superstars mondiales, comme le lauréat du Ballon d'or de cette année, le Franco-Algérien Karim Benzema, rejoignent d'autres grands sportifs comme le Sénégalais Sadio Mane et le Kenyan Eluid Kipchoge. Leur influence transcende le sport et ils sont devenus des modèles pour la jeunesse du continent.



L'influence de la plupart des dirigeants et entrepreneurs africains qui figurant sur la liste dépasse également leur cadre habituel et a une touche régionale et mondiale. Le président d'Afreximbank, le professeur Benedict Oramah, en est un bon exemple, car son approche originale de la finance rend l'impossible possible. Beaucoup d'autres sont impliqués dans les technologies de pointe, notamment l'intelligence artificielle et, bien sûr, Elon Musk n'est pas satisfait de ce que la Terre a à offrir et vise Mars.



Dans la section des leaders, le nouveau président du Kenya, William Ruto, prend place aux côtés du Rwandais Paul Kagame - qui, année après année, ne peut être laissé de côté - et du Sierra-Léonais Maada Bio, dont la décision audacieuse d'allouer plus de 20 % du budget de son pays à l'éducation est exemplaire.



Mais ce ne sont là que quelques-unes des personnes figurant dans la liste des 100 Africains les plus influents de 2022 ; elle a été décrite comme « un très grand plateau de chocolat rempli de produits individuels alléchants, à choisir, explorer et savourer à loisir ».



Dans son introduction à la liste, le rédacteur en chef Anver Versi, écrit qu'en plus des nombreux noms facilement reconnaissables, « figurent beaucoup d'autres qui travaillent avec diligence et sans relâche, mais loin des yeux du public. Certains apportent des changements profonds, d'autres travaillent dans des laboratoires, leur influence est discrète et pourtant fondamentale dans notre progrès ».



Les 100 Africains les plus influents de 2022 par catégories

Créatifs 26, Entrepreneurs 21, Formateurs d'opinion 16, Leaders 15, Changemakers 12, Sports 10



Sexe

62 hommes, 38 femmes



Par pays

Nigeria 28, Afrique du Sud 11, Kenya 9, Cameroun 5, Ghana 5, Sénégal 4, Zimbabwe 4, Maroc 3, Tunisie 3, Zambie 3, Algérie 2, Côte d'Ivoire 2, Ethiopie 2, Mali 2, Rwanda 2, Sierra Leone 2, Somalie 2, Ouganda 2, Botswana 1, Burkina Faso 1, Burundi 1, Congo 1, Egypte 1, Guinée-Bissau 1, Madagascar 1, Mozambique 1, Togo 1.

Au total, 27 nationalités sont représentées.



Par langues

Anglophone 67, Francophone 18, Arabe 9, Lusophone 2, Amharique 2, Somali 2



Le numéro de décembre/janv. présente également les profils et les interviews d'un certain nombre de personnalités de premier plan, dont le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, Bineta Diop, envoyée spéciale de l'Union africaine, Nardos Bekele-Thomas, PDG de l'AUDA-NEPAD et Francesca Chiejina, l'une des étoiles montantes de l'opéra.





