Afrique : des aléas climatiques frappent le continent

Les récentes inondations de Kinshasa devraient attirer l'attention des plus hautes autorités, à l'approche de la saison des pluies. Depuis plus d'une décennie, le continent africain fait face à de multiples problèmes liés au réchauffement climatique.



Chaque année, on enregistre des cas d'inondations dans presque toutes les villes d'Afrique subsaharienne, occasionnant de milliers des déplacés et des décès.



Le réchauffement climatique est un phénomène qui touche presque tous les pays du monde, ces aléas climatiques frappent également le continent africain. En effet, des pluies torrentielles s'abattent sur plusieurs pays d'Afrique, ce qui entraîne des inondations causant ainsi d'énormes dégâts matériels, et surtout des pertes en vies humaines.



En effet, le week-end dernier, la République Démocratique du Congo, ainsi que son voisin la Centrafrique quelques jours plutôt, ont été frappées par des pluies diluviennes qui ont causé des inondations meurtrières, principalement dans la ville de Kinshasa où les rues ont été submergées par les eaux de pluie poussant la population kinoise à se déplacer vers les zones moins touchées.



Cette catastrophe a causé d'importants dégâts matériels et une trentaine de morts selon les sources locales ainsi que des milliers de déplacés. Étant un pays sahélien avec une grande partie de la population vulnérable, le Tchad devrait prendre des dispositions à l'approche de la saison de pluies afin de pouvoir faire face à des éventuels cas d’inondations, une prise de conscience s'impose.



Ces inondations peuvent avoir des conséquences sur la vie des populations, de nombreux risques sont imminents, notamment le phénomène de sécheresse surtout l'lorsque les champs seront engloutis par les eaux pluviales ou fluviales, ainsi que des risques sanitaires.



Le cas de la République Démocratique du Congo devrait attirer l'attention de l'opinion nationale, surtout les plus hautes autorités, alors « vaut mieux prévenir que guérir », dit un proverbe. Ainsi donc, il faut prendre ce problème à bras-le-corps. Faut-il le rappeler, le continent africain ressent le plus ces conséquences liées au changement climatique.



Ce phénomène climatique frappe de plein fouet les populations d'Afrique d'autant plus qu'elles sont tellement vulnérables, ce qui pourrait aggraver davantage la situation humanitaire, surtout les risques de famines.



Alors que des conférences sur le climat s'organisent chaque année, plusieurs questions sur le financement relatif au reboisement et aux réparations des dégâts causés par les inondations dans les pays du sud restent en suspens, pendant que les pays du Nord (occidentaux) continuent de polluer la couche d'ozone, en dégageant d'importantes quantités de carbones des industries presque inimaginables.