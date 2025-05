Afrique : lancement d’une Chambre régionale de commerce USA-Afrique francophone

En marge de la tournée diplomatique de l’ambassadeur Fitrell en Afrique de l’Ouest, une avancée historique a été annoncée : la création d’une Chambre régionale de commerce pour l’Afrique francophone.



Portée par l’ambassadrice américaine en Côte d’Ivoire, Jessica Davis Ba, cette Chambre vise à combler le fossé historique entre les États-Unis et l’espace francophone africain. « Trop longtemps, l’Afrique francophone a été ignorée dans les relations commerciales.



Ce temps est révolu », a affirmé l’ambassadrice Davis. Ce dispositif permettra d’appuyer les entrepreneurs, attirer des financements et structurer la coopération économique sur une base égalitaire.



Plus de 700 millions de dollars d’accords ont été signés en une semaine dans des domaines variés : énergie propre, fintech, télécommunications et infrastructures.