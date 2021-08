Afrique : le programme Codage pour l’emploi atteint la barre des 130 000 utilisateurs

Les statistiques publiées par la Banque, à l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse, marquent une étape importante pour le programme Codage pour l’emploi, qui vise à fournir aux jeunes Africains, un accès aux technologies de l’information et de la communication, ainsi qu’une formation en entrepreneuriat et des compétences non techniques afin de les rendre compétitifs dans l’économie numérique.



Les plateformes en ligne du programme proposent des formations techniques gratuites dans différents domaines : développement Web, conception, exploitation des données et marketing numérique. Les plateformes de Codage pour l’emploi ont enregistré une augmentation spectaculaire du nombre d’utilisateurs du fait de la pandémie du Covid-19, qui a entraîné des confinements et des fermetures d’écoles sur le continent. Les inscriptions ont augmenté de 38,5 % en l’espace d’une semaine en septembre 2020.



Grâce au partenariat de la Banque avec le gouvernement du Nigeria, la plate-forme d’enseignement en ligne Digital Nigeria de Codage pour l’emploi a atteint un total de 130 000 utilisateurs. Le taux de réussite des étudiants atteignant plus de 80 %. « Pour gagner la bataille contre la pauvreté en Afrique, nous devons doter nos jeunes de qualifications dans le secteur numérique afin qu’ils puissent accéder aux emplois de demain », a déclaré Martha Phiri, directrice du Département du capital humain, de la jeunesse et du développement des compétences à la Banque africaine de développement. Les étudiants ayant bénéficié des cours en ligne, pendant la pandémie du Covid-19 affirment que l’acquisition ou l’amélioration des qualifications dans les domaines numériques, leur avait permis de progresser dans leur carrière professionnelle.



« Pendant la période de confinement, j’ai appris à utiliser MS Excel toute seule en utilisant la plateforme Codage pour l’emploi. Participer à la formation a non seulement amélioré mes connaissances approximatives d’Excel, mais m’a également permis de me créer un réseau de connaissances grâce à la plate-forme et de surpasser mes capacités », affirme Hajara Ayuba, diplômée du programme, au Nigeria. La Banque africaine de développement a lancé la principale plateforme de formation numérique de Codage pour l’emploi en décembre 2019 en partenariat avec la Fondation Rockefeller et Microsoft. Elle est accessible à partir d’appareils mobiles, même dans des conditions d’internet à bas débit, et possède une interface bon marché, conviviale, sécurisée et personnalisée.



Après la mise en œuvre du programme pilote, les cours en ligne de Codage pour l’emploi sont désormais disponibles dans quarante-cinq pays africains. Codage pour l’emploi vise la création de plus de neuf millions d’emplois en Afrique et toucher 32 millions de jeunes et de femmes africains. Le programme fait partie de la Stratégie pour l’emploi des jeunes en Afrique promue par la Banque africaine de développement