Alvess Auto et Team Toyota : un partenariat stratégique pour l’avenir de l’automobile

Ce partenariat, à la fois audacieux et visionnaire, vise à combiner l’expertise locale d’Alvess Auto avec l’innovation et le savoir-faire mondialement reconnu de Toyota, dans le but de transformer et d’améliorer l’expérience automobile dans la région.



Lors de son discours, M. Mahamat Nouri Djiddi Hissein, Directeur Général d’Alvess Auto, a tenu à remercier chaleureusement ses proches, ses équipes et la Team CFAO Mobility, tout en exprimant sa reconnaissance envers Son Excellence le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, pour ses efforts constants en faveur de la sécurité nationale et de l’épanouissement de la jeunesse tchadienne.



« Ensemble, nous sommes déterminés à repousser les limites de l’excellence automobile afin d’offrir des solutions innovantes et parfaitement adaptées aux attentes de nos clients », a affirmé M. Mahamat Nouri Djiddi Hissein avec conviction.