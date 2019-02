Ankara : Déby reçu par Erdogan au Palais présidentiel

Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan a accueilli, dans le cadre d'une cérémonie officielle, le Président du Tchad, Idriss Déby Itno.



La cérémonie s'est déroulée, mercredi, au Palais présidentiel dans la capitale turque, Ankara.



Arrivée sous escorte de la cavalerie, le véhicule transportant le président tchadien a pénétré dans l'enceinte du palais par l'entrée protocolaire où attendait le président Erdogan.



Après l'interprétation des hymnes nationaux des deux pays, les deux présidents ont salué les soldats de la garde présidentielle avant de pénétrer dans le palais où se dérouleront les entretiens.



À l'issue des entretiens, une conférence de presse conjointe sera organisée.



Les ministres turcs des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, de la Culture et du Tourisme, Mehmet Nuri Ersoy, de la Défense, Hulusi Akar, ainsi que le chef de Communication de la présidence turque, Fahrettin Altun et le porte-parole, Ibrahim Kalin, le Préfet d'Ankara, Vasip Sahin et le président de l'Union des Bourses et Chambres de Turquie (TOBB), Rifat Hisarciklioglu ont participé, avec d'autres responsables turcs, à la cérémonie.