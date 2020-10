INTERNATIONAL António Guterres appelle à intensifier les efforts de paix pour un cessez-le-feu mondial

Alwihda Info | Par Abakar Chérif - 23 Octobre 2020







"Notre mission fondatrice est aujourd’hui plus importante que jamais. Promouvoir la dignité humaine, protéger les droits humains, veiller au respect du droit international et sauver l’humanité de la guerre. Lorsque la pandémie a frappé, j’ai appelé à un cessez-le-feu mondial. Le monde entier a aujourd’hui un ennemi commun : le COVID-19", déclare-t-il.



Selon António Guterres, "le temps presse. Nous devons également faire la paix avec notre planète. L’urgence climatique menace la vie elle-même. Nous devons mobiliser le monde entier pour atteindre la neutralité carbone, c’est-à-dire atteindre zéro émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici à 2050". "Un nombre croissant de pays et d’entreprises se sont déjà engagés à atteindre cet objectif. Partout dans le monde, nous devons faire plus pour mettre fin aux souffrances humaines causées par la pauvreté, les inégalités, la faim et la haine – et lutter contre la discrimination fondée sur la couleur de peau, la religion, le sexe ou toute autre distinction".

Il relève que depuis des mois que dure la pandémie, nous assistons à une augmentation effrayante des violences commises contre les femmes et les filles. "Nous devons poursuivre les progrès accomplis jusqu’ici. Un travail de collaboration remarquable au niveau mondial est en cours afin de mettre au point un vaccin contre le COVID-19 qui soit à la fois sûr, abordable et accessible à tous", dit-il.



Face aux défis d'une ampleur colossale, le secrétaire général de l'ONU souligne que les Objectifs de développement durable représentent notre plan et source d’inspiration pour mieux nous relever. Il se veut optimiste : "Nous pouvons les surmonter, si nous coopérons et faisons preuve de solidarité. C’est la raison d’être même des Nations Unies".



António Guterres invite les femmes et les hommes du monde entier à s’unir pour poursuivre les progrès accomplis au fil des décennies. Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, s'est exprimé vendredi à l'occasion du 75ème anniversaire de l'organisation. Il appelle à intensifier les efforts de paix pour parvenir à un cessez-le-feu mondial."Notre mission fondatrice est aujourd’hui plus importante que jamais. Promouvoir la dignité humaine, protéger les droits humains, veiller au respect du droit international et sauver l’humanité de la guerre. Lorsque la pandémie a frappé, j’ai appelé à un cessez-le-feu mondial. Le monde entier a aujourd’hui un ennemi commun : le COVID-19", déclare-t-il.Selon António Guterres, "le temps presse. Nous devons également faire la paix avec notre planète. L’urgence climatique menace la vie elle-même. Nous devons mobiliser le monde entier pour atteindre la neutralité carbone, c’est-à-dire atteindre zéro émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici à 2050".Il relève que depuis des mois que dure la pandémie, nous assistons à une augmentation effrayante des violences commises contre les femmes et les filles. "Nous devons poursuivre les progrès accomplis jusqu’ici. Un travail de collaboration remarquable au niveau mondial est en cours afin de mettre au point un vaccin contre le COVID-19 qui soit à la fois sûr, abordable et accessible à tous", dit-il.Face aux défis d'une ampleur colossale, le secrétaire général de l'ONU souligne que les Objectifs de développement durable représentent notre plan et source d’inspiration pour mieux nous relever. Il se veut optimiste : "Nous pouvons les surmonter, si nous coopérons et faisons preuve de solidarité. C’est la raison d’être même des Nations Unies".António Guterres invite les femmes et les hommes du monde entier à s’unir pour poursuivre les progrès accomplis au fil des décennies.





Dans la même rubrique : < > Égalité des femmes : Women 20 met les dirigeants du G20 au défi de combler le fossé Argent de Kadhafi : Sarkozy mis en examen pour "association de malfaiteurs" Garantir la pérennité de l'hygiène des mains après la réponse à la COVID-19