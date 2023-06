Aramco et TotalEnergies attribuent 11 milliards de dollars de contrats pour le projet Amiral en Arabie Saoudite

L’attribution des contrats EPC pour les principales unités de traitement et installations associées marque le coup d’envoi des travaux de construction de ce projet commun, à la suite de la décision finale d’investissement en décembre 2022. Intégré à la plateforme existante de SATORP, le nouveau complexe pétrochimique abritera le plus grand vapocraqueur sur charges mixtes du Golfe, d’une capacité de production de 1,65 million de tonnes d’éthylène et autres gaz industriels par an.



Ce projet d’expansion devrait attirer plus de 4 milliards de dollars d’investissements supplémentaires dans des domaines d’activités industrielles variés (fibres de carbone, lubrifiants, fluides spéciaux, détergents, additifs, pièces automobiles et pneumatiques) et créer environ 7 000 emplois, directs et indirects dans le pays.



« Aujourd'hui, nous franchissons une étape majeure dans le renforcement du partenariat entre TotalEnergies et Aramco, le projet d'expansion de SATORP étant le dernier en date d'une longue histoire de collaboration de près de cinq décennies entre les deux sociétés. Dans le cadre de la stratégie de croissance d'Aramco, le projet devrait contribuer à créer des opportunités de valeur ajoutée dans l'écosystème aval du Royaume, et nous remercions le Ministère de l'Energie et le Ministère des Investissements pour leur formidable soutien via le programme Shareek afin de faire de ce projet de plusieurs milliards de dollars une réalité. », a déclaré Amin H. Nasser, Président-directeur général de Saudi Aramco.



« Cette cérémonie de signature constitue une nouvelle page de notre histoire commune avec Aramco, compagnie avec laquelle nous sommes ravis d'être à nouveau associés. Ce projet d'expansion renforce la relation exemplaire que nos deux entreprises entretiennent depuis plusieurs décennies dans le Royaume d'Arabie Saoudite. Nous tenons à remercier le ministère de l'énergie du Royaume d'Arabie Saoudite pour son soutien tout au long du développement de ce projet. », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.