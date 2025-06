Togo : Le gouvernement dénonce une campagne de déstabilisation orchestrée depuis l'étranger

Selon les autorités, ces acteurs ont recours à la manipulation et à la diffusion de fausses informations et d'images falsifiées, parfois générées par l'intelligence artificielle ou extraites de contextes n'ayant aucun lien avec la réalité togolaise. Leur objectif déclaré est de déstabiliser les institutions, perturber la vie socio-économique du pays et semer le chaos.





Malgré ces appels, relayés par quelques figures politiques et associatives, la population togolaise a fait preuve de calme et de maturité, poursuivant ses activités dans la paix et le respect de l'ordre sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement a rappelé qu'un communiqué du 19 juin avait déjà précisé les règles en matière de manifestations publiques pacifiques en vigueur au Togo.





Cependant, les 26, 27 et 28 juin 2025, certains fauteurs de troubles ont réussi à entraîner quelques jeunes dans des actes de vandalisme, de destruction de biens publics et privés, et de violences contre des personnes, notamment dans plusieurs quartiers de Lomé.

Réponse rapide et mesures judiciaires

Grâce à l'intervention rapide et professionnelle des forces de sécurité, appuyées par les autorités locales et les riverains, la situation a été efficacement contenue, permettant un retour rapide au calme. À ce jour, plusieurs interpellations ont été effectuées, incluant des personnes de nationalité étrangère entrées illégalement sur le territoire.





Ces individus font l'objet de procédures judiciaires en flagrant délit, sous la supervision du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lomé. Par ailleurs, les instigateurs et auteurs de la campagne de manipulation font d'ores et déjà l'objet de poursuites judiciaires, avec un recours possible à la coopération pénale internationale.

Démenti sur les décès par noyade

Concernant la découverte de corps dans le 4ème lac à Akodesséwa et la lagune de Bè, les 26 et 28 juin, le gouvernement a démenti toute interprétation alarmiste. Les analyses médico-légales ont conclu à des cas de noyade, excluant toute implication liée aux troubles récents. Le gouvernement a exprimé sa compassion aux familles endeuillées et a appelé à la prudence aux abords des plans d'eau en cette période de pluies.





Le gouvernement togolais condamne vigoureusement toutes les tentatives de déstabilisation, ainsi que les actes visant à compromettre la paix nationale.