Niger : Le magistrat Abdoul Nasser Bagna Abdourahamane radié du corps de la magistrature





Le magistrat Abdoul Nasser Bagna Abdourahamane, qui avait été élu à la tête du SAMAN en décembre 2024, a un parcours de 14 ans dans la magistrature. Il a servi comme juge dans plusieurs villes, dont Arlit, Tahoua et Keita, avant d'être affecté au tribunal de grande instance de Niamey. En 2023, il s'était distingué en rendant une ordonnance pour la libération du général Salou Souleymane. Après cela, il a été affecté à Zinder.





La dissolution du SAMAN, le 7 août, avait été justifiée par le ministre de la Justice par un "éloignement de leur rôle initial" et un manque de "loyauté" de la part des organisations. En réaction, le SAMAN avait saisi la justice pour contester cette décision. La radiation du magistrat Abdourahamane Abdoul Nasser intervient donc dans un contexte de tensions entre le pouvoir et le syndicat des magistrats.