AFRIQUE

Cameroun : Sept nouveaux généraux promus dans les Forces de défense


Alwihda Info | Par - 15 Août 2025


Sept officiers supérieurs camerounais ont été promus au grade de général de brigade ou de contre-amiral lors d’une cérémonie à Yaoundé ce jeudi 14 août 2025. L'événement, présidé par le ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, a marqué leur entrée dans le cercle très fermé des officiers généraux.


Cameroun : Sept nouveaux généraux promus dans les Forces de défense


 

Une nouvelle génération de commandants

 
Les nouveaux généraux de brigade sont :
  • Raymond Boum Bissoue
  • Tobie Gabriel Ngolo Ngomba
  • François Pelene
  • Alexandre Fernand Mveh
  • Robert Sadjo
  • Guy Merlin Chembou Zambou
Le contre-amiral Hilary Ade Nkwenti a également été élevé à ce grade.


La cérémonie a aussi été l'occasion pour d'autres officiers de changer de grade et pour les généraux Saly Mohamadou et Benoît Bede Eba Eba de prendre de nouvelles fonctions au sein des états-majors de l’armée de terre et de l’armée de l’air. Ces promotions s'inscrivent dans une dynamique de renouvellement et de renforcement du commandement au sein des Forces de défense.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


