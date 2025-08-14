Cameroun : Sept nouveaux généraux promus dans les Forces de défense

Une nouvelle génération de commandants
Les nouveaux généraux de brigade sont :
- Raymond Boum Bissoue
- Tobie Gabriel Ngolo Ngomba
- François Pelene
- Alexandre Fernand Mveh
- Robert Sadjo
- Guy Merlin Chembou Zambou
La cérémonie a aussi été l'occasion pour d'autres officiers de changer de grade et pour les généraux Saly Mohamadou et Benoît Bede Eba Eba de prendre de nouvelles fonctions au sein des états-majors de l’armée de terre et de l’armée de l’air. Ces promotions s'inscrivent dans une dynamique de renouvellement et de renforcement du commandement au sein des Forces de défense.