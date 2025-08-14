Cameroun : Sept nouveaux généraux promus dans les Forces de défense

Une nouvelle génération de commandants

Raymond Boum Bissoue

Tobie Gabriel Ngolo Ngomba

François Pelene

Alexandre Fernand Mveh

Robert Sadjo

Guy Merlin Chembou Zambou

Les nouveaux généraux de brigade sont :Le contre-amirala également été élevé à ce grade.La cérémonie a aussi été l'occasion pour d'autres officiers de changer de grade et pour les générauxetde prendre de nouvelles fonctions au sein des états-majors de l’armée de terre et de l’armée de l’air. Ces promotions s'inscrivent dans une dynamique de renouvellement et de renforcement du commandement au sein des Forces de défense.