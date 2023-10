INTERNATIONAL Assemblées annuelles du FMI et de la BM : agenda politique mondial et défis actuels au menu

Alwihda Info | Par Florence Akano, journaliste indépendant et humanitaire - 19 Octobre 2023



Les assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM) qui viennent de s'achever à Marrakech du 9 au 14 octobre 2023, ont réuni des dirigeants mondiaux et des experts économiques pour discuter des questions urgentes de notre époque.

Les réunions ont tourné autour du thème de la construction d'une économie mondiale résiliente, en mettant l'accent sur la résolution des défis posés par les tensions géopolitiques, le fardeau de la dette et l'impératif des réformes de marché. Nous fournissons ici un récapitulatif détaillé des principaux points saillants des trois derniers jours de discussions et de délibérations.



Jour 1 : Le directeur général définit les priorités politiques pour les mondes sujets aux chocs Les réunions ont débuté jeudi 12 octobre avec la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, qui a mis en lumière les défis d'un monde de plus en plus en proie à de graves chocs dus à la lenteur de la croissance économique et à la fragmentation. Ces chocs englobent les catastrophes naturelles et les pertes tragiques de vies civiles dans les conflits, notamment en Ukraine et au Moyen-Orient. Georgieva a souligné la nécessité d'une unité mondiale, face à ces défis, la publication des Principes de Marrakech pour la coopération mondiale constituant une étape importante vers l'exploitation du multilatéralisme pour le bien commun.



Le programme politique mondial définit quatre priorités politiques :

1. Faire face aux chocs graves : Alors que le monde est confronté à une nouvelle normalité de chocs graves, Georgieva a souligné la nécessité d'une coopération internationale pour rester ferme face aux forces qui nous divisent.

2. Exploiter le multilatéralisme : La publication des Principes de Marrakech pour la coopération mondiale a fourni un cadre pour exploiter le multilatéralisme au profit de toutes les nations.

3. Transition climatique et réformes vertes : Les réformes de marché et les changements politiques sont essentiels pour alimenter la transition verte et relever les défis climatiques.

4. Résilience et unité : Dans un monde plus sujet aux chocs, les nations doivent s’unir pour se soutenir mutuellement.



Jour 2 : Les dettes élevées et les taux d’intérêt compliquent la quête de croissance

Vendredi 13 octobre, les discussions ont porté sur la question cruciale de l'endettement élevé, des taux d'intérêt élevés et de leur impact sur la capacité des pays à répondre à leurs besoins de dépenses. Gita Gopinath, première directrice générale adjointe du FMI, a souligné que les marchés émergents et les économies en développement auraient besoin de 3 000 milliards de dollars supplémentaires d'ici 2030 pour atteindre leurs objectifs de développement et aborder la transition climatique.



Ces dépenses supplémentaires équivalent à 5,5% du PIB de ces pays. Points clés à retenir des discussions du deuxième jour :

● Prioriser les dépenses : pour relever les défis de la dette et des taux d'intérêt, il est crucial de prioriser les dépenses dans les domaines qui améliorent la productivité.

● Réformes du marché : les réformes des marchés du travail et de l'énergie ont été discutées, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'efficacité fiscale, la réduction de l'informalité et la garantie du respect des règles fiscales.

● Solutions innovantes : les solutions traditionnelles ne fonctionnent pas toujours, et des approches innovantes sont nécessaires pour relever les défis complexes.



Jour 3 : Des réformes du marché pour alimenter la transition verte au Moyen-Orient et au-delà

La dernière journée des réunions, le samedi 14 octobre, a porté sur l'impératif des réformes de marché au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, pour accélérer la croissance économique. Jihad Azour, directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI, a expliqué que la croissance dans la région ralentirait à 2 % en 2023, mais s'accélérerait à 3,4 % d'ici 2024.



Points saillants des discussions du troisième jour :

Réformes structurelles : les réformes structurelles dans la gouvernance, les secteurs extérieurs et les changements réglementaires ont été soulignés comme des moteurs clés de la croissance. La mise en œuvre de ces réformes pourrait accroître la production de près de 10 % sur cinq ans.

Croissance inclusive : la promotion d'une croissance inclusive nécessite des réformes substantielles pour combler le fossé entre les modèles économiques passés et les exigences futures.

Transition verte : les réformes du marché sont essentielles pour soutenir la transition verte. Le secteur privé doit jouer un rôle important dans le financement de la transition.



Résolution de la dette, défis économiques mondiaux et perspectives économiques régionales

Tout au long des trois jours de réunions, la communauté internationale a souligné l'importance du règlement de la dette face à l'augmentation du fardeau de la dette mondiale, le FMI et la Banque mondiale jouant un rôle essentiel en facilitant ces efforts.



Le cadre commun et la table ronde souveraine ont notamment fourni une plateforme pour des discussions constructives sur la restructuration de la dette. Les défis économiques mondiaux, notamment l’inflation persistante, les tensions géopolitiques et l’impact de l’augmentation de la dette et des taux d’intérêt, ont été au centre des préoccupations.

Les participants ont souligné l'importance des efforts coordonnés pour relever ces défis.



Des perspectives économiques régionales ont également été présentées lors des rencontres :

● Asie et Pacifique : la vigueur des dépenses de consommation a soutenu la croissance économique dans la région, même si les problèmes liés aux pertes de production et aux tensions géopolitiques persistent.

● Afrique subsaharienne : la croissance devrait rebondir, tirée par les investissements dans les domaines prioritaires, mais les défis incluent une inflation élevée dans certains pays.

● Europe : les décideurs politiques se concentrent sur la lutte contre l'inflation, la restauration de la stabilité budgétaire et l'augmentation de la productivité pour favoriser une croissance plus forte.

● Hémisphère occidental : la croissance en Amérique latine et dans les Caraïbes devrait ralentir en raison du durcissement des politiques, des difficultés économiques mondiales et d'autres facteurs.



Regard vers l'avenir

À la fin des réunions, les participants attendaient avec impatience les prochaines assemblées annuelles. L’accent sera mis sur le renforcement de la résilience et sur la réponse aux défis d’un monde sujet aux chocs. L’espoir est que les économies dynamiques et dynamiques de l’Asie contribueront à l’économie mondiale et contribueront à façonner un avenir plus résilient.



Les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Marrakech ont servi de plateforme pour des discussions cruciales et des efforts de collaboration pour relever les défis économiques mondiaux de notre époque. L’importance de la coopération internationale a été soulignée, ainsi que l’urgence de trouver des solutions pour garantir une économie mondiale plus résiliente et plus inclusive.







