Audience du Premier Ministre avec le Groupe Orabank au Tchad

L'objectif principal de cette audience était de discuter des moyens par lesquels Orabank Tchad pourrait accompagner le gouvernement dans le développement de secteurs clés tels que l'élevage, l'agriculture, et l'industrie. Ces secteurs sont jugés essentiels pour le programme national de développement, qui a pour but de rendre le Tchad autonome dans plusieurs domaines stratégiques. Au cours de l’échange, le Premier ministre a souligné l'importance d’un partenariat solide entre l'État tchadien et Orabank Tchad. Il a insisté sur la nécessité pour la banque de soutenir les opérateurs économiques œuvrant dans ces secteurs porteurs, afin de favoriser la transformation locale des produits et d’accroître la valeur ajoutée à l’économie nationale. De son côté, M. Mohamed Tahri, Directeur Général d’Orabank Tchad, a exprimé son engagement à prendre en compte les préoccupations soulevées par le Premier ministre. Il a assuré que la banque mettrait tout en œuvre pour devenir un acteur clé dans l’accompagnement de l’État tchadien en matière de développement. Cette audience représente une étape significative vers la concrétisation des ambitions du Tchad en matière de développement économique et social. Elle illustre la volonté du gouvernement de collaborer avec le secteur bancaire pour améliorer les conditions de vie des citoyens et renforcer la résilience de l'économie nationale. L'accent mis sur l'inclusion financière et le développement des secteurs stratégiques est essentiel pour bâtir un avenir durable et prospère pour le Tchad.