Baccalauréat 2023 au Tchad : 1501 cas de fraude ont été identifiés et sanctionnés

La présidente du jury a souligné que le baccalauréat de la session de juin 2023 s'est déroulé sans difficultés majeures. Les étapes, depuis le lancement officiel des épreuves écrites jusqu'à la collecte et à la correction des copies, ont été menées à bien avec succès.



Des mesures de sécurité ont été renforcées pour prévenir les tentatives de fraude, et un total de 1501 cas de fraude ont été identifiés et sanctionnés conformément au règlement régissant l'examen.



Annonce des résultats



La présidente du jury a félicité chaleureusement les candidats admis et leur a souhaité beaucoup de succès dans leurs projets futurs. Elle a également encouragé les candidats non-admis à redoubler d'efforts pour réussir lors de la prochaine session. Les résultats détaillés ont été communiqués, reflétant le travail et l'engagement des candidats tout au long de ces neuf mois d'efforts.



Prochaine série d'épreuves



La présidente du jury a rappelé que la seconde série d'épreuves se déroulera le vendredi 21 juillet 2023 dans tout le pays. Les résultats seront affichés dans les centres d'examen, les lycées, le site web de l'ONECS (www.onecs.td), ainsi que sur les plateformes de télécommunications mobiles Airtel et Moov Africa.



La présidente du jury a souhaité à tous les candidats la réussite dans leurs projets futurs et a exprimé sa gratitude envers tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de cet examen. Elle a clôturé son discours en soulignant l'importance de l'éducation et en célébrant la jeunesse tchadienne.