Tchad : la « vulcanisation » ou le « collage », une activité rentable qui nourrit son homme

La réparation d'une chambre à air de moto est une compétence utile, permettant aux motocyclistes de maintenir leurs deux-roues en état de marche, surtout dans une ville où les crevaisons sont fréquentes.



C’est un métier fatiguant, mais véritable source de revenus. Installés aux abords de la voie publique, et communément appelés « colleurs », leur présence est d'une importance capitale, pour les motocycles et d'autres engins.



Presque 20 ans dans ce métier, Abakar explique : « j'ai appris la « vulcanisation » avec mon grand frère, j'ai arrêté l'école en classe de 6ème, je n'ai pas de soutien pour continuer. Aujourd'hui, grâce à ce métier je nourris ma famille », a-t-il déclaré. Le métier de « vulcanisateur » consiste à coller des chambres à air et des pneus de toutes les tailles. C’est aussi mettre de l’air dans la chambre à air des pneus.



Le « vulcanisateur » monte également les chambres à air et les pneus sur les voitures, les motos et les vélos, et également les ballons de jeu. Malheureusement, le métier s'apprend dans le tas. Comment faire pour débuter cette activité ? La formation se fait généralement sur le tas et pour cela, on n’a pas besoin de savoir lire et écrire, mais il faut le compresseur et la dynamo qui sont les éléments clés du travail d’un vulcanisateur, poursuit Abakar.



Pour Mahamat Nour Issa, exerçant dès son bas âge dans ce domaine, « c'est un métier à risque, du fait du contact avec les marteaux et clés de roues, et autres », confie-t-il. L’activité de « vulcanisateur » est une bonne affaire pour une ville comme N’Djamena où les engins à deux roues sont devenus un moyen de déplacement important.



Avec plus de 5000 FCFA comme recette journalière, on peut dire qu’il n'y a pas de sot métier.