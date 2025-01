Bénin-US AFRICOM : signature d'un accord d'assistance mutuelle

Le ministre béninois délégué chargé de la Défense nationale, Fortunet Alain Nouatin, et le chef du département de la Défense américaine, le général de brigade, George Dietrich ont, le mercredi 22 janvier 2025, procédé à la signature d’un important accord de coopération au grand bonheur des deux parties.



Il s’agit d’un accord d’acquisition et d’assistance mutuelles entre l’armée béninoise et l’US AFRICOM. Ledit accord est basé sur le renforcement de l’interopérabilité, l’état de préparation et l’efficacité des Forces Armées Béninoises et américaines. Cet acte vient renforcer la dynamique de la coopération militaire entre le Bénin et les États-Unis d’Amérique.



L'accord prévoit, entre autres, la facilitation du soutien logistique réciproque entre les deux parties à l’occasion des manœuvres conjointes, la formation des troupes, le déploiement, les opérations ainsi que l'appui en approvisionnement et de service en des circonstances ou situations critiques imprévues.



Grâce aux liens de coopération militaire entre le Bénin et les États-Unis d’Amérique, l’armée béninoise peut encore bénéficier de renforcement de capacités et de financement pour coorganiser des évènements d’intérêt commun. Au cours de la cérémonie, le ministre Fortunet Alain Nouatin s’est réjoui de l’excellent état de la coopération entre l’armée béninoise et l’US AFRICOM qui, depuis quelques années, s’agrandit et se renforce.



Il est important de rappeler que cet accord existait depuis 2009 et vient d’être redynamisé et formalisé. Le Bénin a reçu de ce partenaire, des dons de véhicules blindés qui permettent de faire des patrouilles pour sécuriser les populations en ces temps critiques de lutte contre le terrorisme, de matériels de protection individuelles et autres.



« Nous affrontons une épreuve douloureuse en cette période. La formalisation de cet accord nous réconforte, nous rassure de la pérennité de notre relation », a déclaré le ministre Fortunet Alain Nouatin. La cérémonie a eu lieu en présence des cadres techniques des deux parties.