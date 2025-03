Bilan et perspectives de l'ENATE pour 2025 : Dynamiser la formation en élevage au Tchad

Dans son allocution, le Ministre de l'Élevage et de la Production Animale, Pr Abderahim Awat Atteïb, a souligné la mission de l'ENATE consistant à mettre en œuvre la politique du Ministère en charge de l'Élevage, dans une dynamique d'amélioration quantitative et qualitative des capacités du secteur rural, et plus particulièrement du sous-secteur de l'élevage. Il a rappelé l'importance des techniciens en élevage, essentiels dans les activités vétérinaires et zootechniques, l'ENATE étant le principal formateur de ces professionnels.



L'ENATE, créée dans la période coloniale sous le nom d'École Nationale des Infirmiers Vétérinaires (ENIV) vers 1946, est devenue l'École Nationale des Agents Techniques d'Élevage en 1975 après l'indépendance, avant de prendre son nom actuel en janvier 2019. Cet établissement public d'enseignement scientifique, technique et professionnel jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion.



Placée sous la double tutelle du Ministère de l'Élevage et de la Production Animale (tutelle administrative) et du Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle (tutelle académique), l'ENATE propose des formations en trois cycles : Technicien d'Élevage (TE), Technicien Supérieur d'Élevage (TSE) et Licence Professionnelle en Élevage (LPE). Ses curricula sont conformes aux exigences de formation axées sur le développement de l'élevage, en adéquation avec les programmes de formation sous-régionaux.