Bilinguisme au Tchad : Hissein Massar rencontre le PCMT pour le féliciter de ses actions

En tant que membres fondateurs de l’association Al Assala qui promet la langue arabe, Hissein Massar Hissein et ses compagnons sont venus exprimer de vive-voix leurs remerciements au chef de la transition pour deux actes majeurs posés en faveur du bilinguisme au Tchad : l’ouverture d’une faculté de médecine dédiée aux arabophones et l’effectivité du concours d’entrée à l’Ecole Nationale de Formation Judiciaire, rapporte la Présidence.



La délégation de l’Alliance Al-Assala a également félicité le chef de l’État pour ses efforts inlassables ayant abouti à la signature de l’accord de paix de Doha entre le gouvernement et les mouvements politico-militaires.



L'Alliance Al-Assala a "réitéré sa disponibilité de participer activement aux prochaines assises du dialogue national inclusif et souverain".



Ex-conseiller à la Présidence de la République et ancien président du conseil d'administration de l'Université Roi Fayçal, Hissein Massar Hissein avait été démis de ses fonctions après avoir appelé à manifester pour protester contre l'annulation du concours d'entrée à la future faculté de médecine de l'Université Roi Fayçal.



En mai dernier, il avait été arrêté et emprisonné après avoir pris part à une marche de Wakit Tamma qui a dégénéré à N'Djamena et en province.