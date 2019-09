BitHarp lance de puissantes plateformes de minage dans le cadre d'une campagne promotionnelle

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande - BitHarp, une société basée en Nouvelle-Zélande se consacrant à la création de plateformes de minage, vient de lancer une intéressante campagne promotionnelle 3 plus 1 portant sur ses derniers produits Lyre Miner et Harp Miner. Cette offre spéciale sera disponible jusqu'au 2 octobre, offrant une plateforme de minage gratuite à tous ceux qui achètent trois unités.



BitHarp s'est fait connaître du grand public récemment avec le lancement officiel de ses deux plateformes de minage efficaces. En concevant ces solutions de minage, la société s'est fortement concentrée sur la performance des produits et la rentabilité pour les utilisateurs. Adaptées à une utilisation à la maison, au travail et dans les centres de données, ces deux plateformes sont capables de miner Bitcoin, Litecoin, Ethereum et Dash. Lyre Miner et Harp Miner sont toutes les deux extrêmement puissantes, affichant des puissances de hachage incroyables avec une consommation d'énergie relativement faible, comme indiqué ci-dessous.



Lyre Miner : 335 TH/s pour Bitcoin, 55 GH/s pour Litecoin, 14 GH/s pour Ethereum et 9 TH/s pour Dash avec une consommation d'énergie de 600 W.



Harp Miner : 2 000 TH/s pour Bitcoin, 300 GH/s pour Litecoin, 75 GH/s pour Ethereum et 50 TH/s pour Dash avec une consommation d'énergie de 2 400 W.



L'un des principaux objectifs de BitHarp consistait à rendre les avantages du minage de cryptomonnaies accessible aux particuliers qui n'ont aucune connaissance ou expérience dans ce domaine. Ses deux produits sont fournis préconfigurés, ce qui signifie que le client n'a qu'à se connecter, choisir la monnaie qu'il souhaite miner, entrer dans le pool de données et commencer à miner. Surtout, les produits sont capables de générer un important retour sur investissement en un court laps de temps.



« Nous sommes ravis de présenter notre offre promotionnelle 3 plus 1. Chez BitHarp, nous cherchons toujours des façons d'accroître la rentabilité du minage des cryptomonnaies pour nos clients », a déclaré un porte-parole de BitHarp. « Jusqu'au 2 octobre, vous pouvez bénéficier de quatre plateformes de minage hautement performantes en payant le prix de trois ».