Boko Haram : Déby s'est rendu au Niger et Nigeria, en territoires libérés

Avant de regagner hier soir la capitale, le chef de l'Etat Idriss Déby s'est rendu mercredi et jeudi dans les localités nigériennes et nigérianes tenues depuis des années par Boko Haram et libérées récemment par l’armée tchadienne, a indiqué la Présidence.



Les insurgés de Boko Haram ont été "délogés de leurs bastions".



Ce mercredi 8 avril 2020, quelques heures après la libération de Tchoukou Naïra au Niger, Idriss Déby, pilote de formation, fait atterrir lui-même son hélicoptère dans cette zone insulaire. Depuis 2013, Boko Haram a pris possession de cette île devenue impénétrable.



Il avait lui-même défini le plan d'attaque de la localité, avec un croquis, permettant aux soldats de reprendre la zone, sous le commandement du colonel Mahamat Siam, à la tête des opérations du secteur numéro 3 de Kaïga-Kindjiria.



Madaye, île carrefour et centre de ravitaillement, a été libérée par l’armée nationale tchadienne. Il s'agissait d'un autre bastion de Boko Haram, située à 7 km à l’intérieur de la frontière nigérienne. Madaye se trouve à 37 km de la frontière nigérienne dont la ville la plus proche est Mer-Mery, 49 km de la frontière camerounaise et 20 km de Baga, poste avancé de l’armée nigériane.



Dans cette zone, l'opération a été pilotée par le colonel Mahamat Dady Kébir, commandant du secteur numéro 2 de la force mixte multinationale.



D'après la Présidence, "là, aucune armée nationale où étrangère n’a posé les pieds dans ce confins du Lac Tchad depuis 2010. (...) Idriss Déby est le premier président africain et voisin du Nigéria à poser les pieds sur cette île où même l’armée nigériane n’a daigné affronter Boko Haram."



Un grade supérieur à tous les soldats de l'opération



« Nos hauts faits d’armes aux confins du Lac Tchad resteront mémorables et feront la fierté des générations futures. Je suis fier de vous, officiers, sous-officiers et hommes de troupe. Je n’oublie pas non plus nos martyrs ainsi que nos veuves et nos orphelins", a dit le chef suprême des armées.



Il a promis à chacun des militaires ayant participé à l'opération "Colère de Bohoma" aux confins du Lac Tchad de monter d'un cran en grade militaire.



Le ministre de la défense au Niger et Nigeria



Le ministre délégué à la Présidence, en charge de la défense nationale, le général de corps d'armée Mahamat Abali Salah, a été dépêché jeudi au Niger et au Nigeria pour demander à ses homologues que leurs forces armées viennent prendre possession des zones libérées par l’armée tchadienne.



La localité nigérienne de Mallam-Fatouri a également été visitée par le chef de l'Etat.