Boko Haram : vers une extinction du groupe terroriste à l'horizon 2022 ?

La pression militaire obligera 2350 personnes à se désengager et à se rendre aux autorités du Bassin du Lac Tchad, ce qui affaiblirait largement Boko Haram. Son effectif passera alors à 1502 éléments (combattants actifs). Si la pression militaire est poursuivie jusqu'en 2021 on ne parlera plus de Boko Haram en 2022, a déclaré le président du CEDPE, Dr. Ahmat Yacoub Dobio.



Les chercheurs du CEDPE estiment que la guerre contre l'extrémisme doit se faire en amont et en aval. De l'avis de Dr. Ahmat Yacoub Dobio, en ce moment où l'armée assume ses responsabilités sur le terrain, il faut très vite, trop vite, prévoir une stratégie préventive en parallèle pour juguler l'hémorragie, à commencer par prémunir d'emblée les enfants dès le bas âge. Plus concrètement, il faudrait introduire dans les établissements scolaires, et spécifiquement à partir du jardin d'enfant, une matière pédagogique.