Brice Dimitri Bayendissa contribue à la modernisation du siège de l'assemblée territoriale du Moyen Congo

La portée du geste de Brice Dimitri Bayendissa



Cet édifice historique, connu des congolais sous le nom de "Loukabou", mérite d'être entretenu et conservé tant pour l'histoire que pour la postérité. Sur cette base et répondant à l'appel du devoir envers la Patrie, Brice Dimitri Bayendissa a mobilisé les moyens financiers pour moderniser et équiper ce bâtiment qui jadis abritait l'assemblée territoriale du Moyen-Congo.

Après son équipement en meubles et autres fournitures de bureaux Brice Dimitri Bayendissa a mis ledit bâtiment à la disposition du préfet de Pointe noire en présence de Mme le maire de cette ville, capitale économique du Congo. Une manière pour lui d'apporter sa pierre à la préservation de ce patrimoine. "Plus qu'un simple don, cette modeste cérémonie appelle l'attention de tous mes collègues parlementaires, en général, anciens et nouveaux, et ceux de Pointe noire, en particulier sur la place de ce monument dans notre double héritage, en tant qu'institution et en tant que Nation." A soutenu Brice Dimitri Bayendissa dans son discours de circonstance.



En posant cet acte le député de Tié Tié 2 a tenu à rendre hommage à l’antériorité et à faire œuvre utile a la postérité. Ce don permettra à ce bâtiment de jouer pleinement son rôle de patrimoine national. Aussi le député Brice Dimitri Bayendissa vient-il poser un acte qui vise l'accompagnement des pouvoirs publics. Puisqu'il épouse la 7ème axe du programme du gouvernement "Ensemble poursuivons la marche", du chef de l'Etat congolais, Denis Sassou-N'Guesso, qui prône entre autres l'aménagement ou le réaménagement des sites relatifs à l'histoire du Congo.



Aperçu historique



L’historique de l’Assemblée nationale remonte en 1954, en passant par l’Assemblée législative du moyen-Congo de mars 1957 avant l’indépendance le 15 Août 1960. L’Assemblée territoriale du Moyen-Congo de 1954 comptait 36 Députés, dont Apollinaire BAZINGA, Robert Stéphane TCHITCHELLE, MOUAMBA TSATOU.



Formée en application de la loi 52/130 du 06 février 1952, l’Assemblée territoriale du Moyen-Congo se transforme en Assemblée législative du Congo de mars 1957. Elle avait pour tête d’affiche l’Abbé Fulbert YOULOU, Marcel IBALICO. Tout part de la loi cadre de 1956 qui a accordé l’autonomie aux colonies françaises dont le Congo. Une autonomie consignée dans la constitution du 04 mars 1958, issue du référendum du 28 septembre de la même année. La République du Congo naquit à Pointe-Noire. Elle avait pour siège, ce bâtiment, qui a retenu l'attention du député Brice Dimitri Bayendissa. En 1959, lors de sa toute première session constituante, l’Assemblée Congolaise transfert la capitale du Congo à Brazzaville.