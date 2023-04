Brics : l’émission d'une monnaie unique est un «projet à long terme»

L'introduction éventuelle d'une monnaie unique du groupe des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) est une tâche à moyen terme, voire à long terme, a déclaré à TASS, Anil Suklal, l’ambassadeur itinérant de l'Afrique du Sud pour l'Asie et les Brics.



Il faut noter que l'Afrique du Sud assure la présidence tournante de l’organisation en 2023 et détermine, en coordination avec les autres pays membres du groupe, les principales orientations de ses activités.



« L'émission d'une monnaie unique des Brics a un caractère à moyen et même à long terme », a-t-il dit. « Nous travaillons actuellement à étendre l'utilisation des devises nationales des Brics dans le commerce mutuel. Les Brics ont un accord correspondant, et maintenant nous le mettons en pratique. Nous veillons à ce que le commerce des pays entre eux soit de plus en plus basé sur nos monnaies nationales », a-t-il souligné.



Le sherpa sud-africain a souligné qu'une augmentation de l'utilisation par les pays membres du Brics de leurs monnaies nationales dans le commerce et les investissements mutuels devrait précéder la création d'une monnaie unique.



« Les monnaies nationales devraient être de plus en plus utilisées par les États des Brics, non seulement dans le commerce, mais aussi dans les investissements et autres transactions. Ce n'est qu'ainsi que les bases de la monnaie unique des Brics pourront être créées », a-t-il déclaré.



En 2023, le sommet du groupe des Brics se tiendra en présentiel dans la ville sud-africaine de Durban.