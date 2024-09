Burkina : attaque de Barsalogho, le PM pointe du doigt le non-respect des instructions

Le Premier ministre du Burkina Faso, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a présidé, le 11 septembre 2024, la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs à la Primature. Abordant l'attaque de Barsalogho, il a questionné le non-respect des instructions du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour la protection des populations, dans le cas de mobilisation collective.



Il a également invité le peuple à beaucoup de discernement, dans le comportement et dans le jugement, afin d'avoir la bonne compréhension de chaque situation.



Dans son discours de circonstance, le Premier ministre du Burkina a rappelé que, le 11 septembre 1973, quelque part dans le monde, un homme d’Etat était assassiné. Elu président de la République, il avait procédé à la nationalisation des banques et des mines du pays.



Puis il entreprit une politique de réforme sociale. Il s’en prenait ainsi directement aux intérêts américains, notamment aux intérêts de la compagnie ITT - International Téléphoné and Telegraph, créée en 1920, et qui, depuis lors, avait diversifié son champ d’activité, touchant presque tous les domaines économiques. Cet homme s’appelait Salvador Allende, président du Chili.



Il a par ailleurs rappelé d’autres, d’autres situations similaires vécues à travers le monde : « Prenons le soin de méditer sur les évènements du 11 septembre 1973 au Chili. Prenons conscience des réalités du moment pour ne pas être surpris par l’histoire », a conclu Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla.