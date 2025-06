Burkina : création de la Société des Aéroports du Burkina Faso

Le président du Faso, chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé mercredi dernier, l’hebdomadaire Conseil des ministres. L’exécutif a évalué les progrès enregistrés au niveau sectoriel dans la mise en œuvre du Plan d’action pour la stabilisation et le développement.



D’importantes décisions ont également été prises, à en croire le ministre porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouedraogo, lors du point de presse à la fin des travaux. Au titre du ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité, le Conseil a autorisé la création de la Société des Aéroports du Burkina Faso et procédé à l’approbation des statuts particuliers de cette société. « Elle sera chargée de construire, de développer et de moderniser les aéroports du Burkina Faso.



La maîtrise d’ouvrage de l’aéroport de Donsin (MOAD), la direction de l’Aéronautique nationale du Burkina (DAN), la Régie administrative chargée de la gestion de l’assistance en escale (RACGAE), disparaitront pour constituer la Société des Aéroports du Burkina », indique Emile Zerbo.



Campagne agricole sèche fructueuse

Au titre du ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a entendu une communication orale sur le bilan de la campagne agricole sèche 2024-2025. Cette campagne sèche a bénéficié des eaux abondantes de la campagne humide qui l’a précédée.



A cela s’ajoutent les efforts notables consentis en matière d’aménagements et de travaux du sol qui ont permis d’augmenter les superficies cultivées à 78 893 hectares soit une augmentation de 8,3% par rapport à l’année précédente » explique le ministre délégué chargé des Ressources animales, Dr Amadou Dicko qui indique par ailleurs que le gouvernement a mis à la disposition des producteurs plus de 745 motopompes solaires, de 843,7 tonnes de semences et a subventionné plus 11 000 tonnes de fertilisants.



La Brigade Laabal pour traquer les inciviques

Pour le compte du ministère de la Sécurité, le Conseil a adopté le décret portant création d’une Brigade civique pour l’ordre et la discipline dénommée « Brigade Laabal », en langue fulfuldé qui signifie droiture, probité et honnêteté.



Cette brigade opérationnelle aura pour vocation de soutenir la restauration de l’autorité normative de l’État, en assurant une présence de proximité, une action éducative et une interpellation à visée corrective face aux manquements récurrents à l’ordre public, selon les détails donnés par le ministre de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de Police Mahamadou Sana.



L’objectif de ce décret, selon le ministre, est de doter l’État d’un instrument civique de régulation sociale, capable de constater les manquements aux règles élémentaires de discipline, de civisme et de salubrité afin d’agir en complémentarité avec les autres forces déjà établies.