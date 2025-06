Burkina : réouverture des écoles, l’Unicef salue les efforts du gouvernement

Le Premier ministre du Burkina Faso, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, la directrice exécutive du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), Catherine Russell, ce jeudi 19 juin 2025, à Ouagadougou.



Les deux personnalités ont discuté du renforcement de la coopération entre l’UNICEF et le Burkina Faso, en matière de protection de l’enfance, d’accès à l’éducation et aux services de santé. « Nous félicitons le gouvernement du Burkina Faso, pour la réouverture des écoles qui avaient été fermées en raison de l’insécurité », s’est exprimée Catherine Russell, à l’issue de cette audience.



À son hôte de marque, le Premier ministre a rappelé les initiatives nationales mises en œuvre pour l’épanouissement de l’enfance, malgré la crise sécuritaire. Il a également réaffirmé l’engagement du gouvernement à poursuivre cette dynamique de réouverture des écoles, en particulier, et les investissements en faveur des enfants, en général.



« Le Premier ministre a relevé l’importance de l’investissement sur le plan de l’éducation, de la santé et de l’alimentation en faveur des enfants et nous partageons ce point de vue. Ce sont des questions sur lesquelles l’UNICEF travaille.



En accord avec le gouvernement burkinabè, nous allons continuer à travailler sur ces questions et à investir dans ces différents secteurs », a déclaré la directrice exécutive de l’UNICEF. Cette visite au Burkina Faso est une première pour la directrice exécutive de l’UNICEF. Elle était accompagnée à l’occasion par la représentante résidente de l’UNICEF et la coordonnatrice résidente des Nations unies au Burkina Faso.