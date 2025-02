Burkina : la performance du pays saluée par le président de la Commission de l’UEMOA

Le Premier ministre du Burkina Faso, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, le mardi 18 février 2025, le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), Abdoulaye Diop. Les résultats de l’union économique, ainsi que ses perspectives ont été les points essentiels des échanges.



À l'issue de cette rencontre, Abdoulaye Diop, le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), a exprimé sa satisfaction pour les efforts et les résultats du Burkina Faso dans plusieurs domaines, notamment la mobilisation des ressources et la transposition des textes communautaires.



Cette rencontre a été mise à profit pour faire le point sur les 30 ans d'existence de l'UEMOA. En dépit du contexte économique mondial défavorable, a précisé M. Diop, l'Union s'est montrée résiliente et dynamique, grâce à la contribution de ses États membres, dont le Burkina Faso. « Le Burkina a joué toute sa partition pour permettre pendant ces 30 ans d'avoir une union performante au plan socio-économique », a-t-il ajouté.



Le président de la Commission de l'UEMOA a également salué les efforts des autorités burkinabè en matière de sécurité. Une lutte qu’il a dit comprendre, car « sans la paix, sans la sécurité, les politiques de développement, les politiques économiques auront naturellement des difficultés à être mises en œuvre de façon efficace ».



Sur le plan économique, Abdoulaye Diop a relevé et apprécié les performances du Burkina Faso dans la mobilisation des ressources propres, ce qui facilite la consolidation de sa situation macroéconomique, malgré le contexte défavorable. Il a par ailleurs souligné le dynamisme du Burkina Faso dans la transposition des textes communautaires.



Le président Abdoulaye Diop a aussi annoncé au chef du gouvernement l’élaboration de deux importants documents pour la gouvernance de l’Union. Il s'agit de la vision 2040 de l'institution, qui ambitionne un espace communautaire prospère et paisible, et du Plan stratégique intitulé Impact 2030, qui vise à valoriser les ressources nationales pour développer des chaînes de valeur, créer des emplois et augmenter les revenus des populations.



« C'est dans cette même voie que les autorités du Burkina Faso sont en train de travailler depuis quelques années. Donc, il y a véritablement une convergence de vues et d'orientations. Nous travaillerons ensemble à la mise en œuvre de ces actions pour le développement communautaire de notre union », a-t-il conclu.