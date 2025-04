Burkina : le Premier ministre sensibilise sur l’amélioration du climat des affaires

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé ce jeudi 3 avril 2025 à Ouagadougou la session ordinaire conjointe du Comité de pilotage du dispositif institutionnel de suivi et d’amélioration du climat des affaires et du Comité de pilotage du Cadre de concertation public-privé.



Les acteurs du monde des affaires ont examiné et adopté le rapport de mise en œuvre du plan de réformes au 31 décembre 2024, ainsi que le projet de réforme pour l’année 2025. Le secteur privé, aux côtés du secteur public, constitue dans toutes les économies modernes le moteur de la croissance économique, du développement et de la création d’emplois.



Le gouvernement burkinabè, résolument engagé à instaurer un climat des affaires favorable à l’investissement privé, a fait du dialogue avec le secteur privé et de l’amélioration de l’environnement économique une priorité majeure. La création du Cadre de concertation public-privé vise ainsi à favoriser les échanges entre acteurs et à lever les obstacles entravant la fluidité du climat des affaires. « Mon gouvernement accorde une place importante au bon fonctionnement des dispositifs institutionnels de pilotage et de suivi de l’amélioration du climat des affaires et du Cadre de concertation public-privé. L’objectif est de garantir la mise en œuvre diligente des réformes et des recommandations issues des différentes plateformes d’échanges », a déclaré le chef du Gouvernement dans son discours d’ouverture.



En guise de bilan, sur un total de 61 réformes identifiées dans le plan de réformes 2024 et transmises aux structures concernées pour leur mise en œuvre, les résultats suivants ont été enregistrés au 31 décembre 2024 : 25 réformes, soit 40,98 %, ont été entièrement réalisées ; 20 réformes, soit 32,79 %, sont en cours de réalisation ; 16 réformes, soit 26,23 %, n'ont pas encore été mises en œuvre. Il en résulte un taux global de mise en œuvre des réformes de 56,38 % au 31 décembre 2024.



Concernant le plan d’action 2024-2026 de mise en œuvre des 145 recommandations et engagements issus des rencontres public-privé, dont 59 enregistrés en 2023 et 86 issus des éditions antérieures, et approuvé lors de la session du Comité de pilotage du 18 avril 2024, les résultats suivants ont été enregistrés : 23,45 % des actions programmées ont été entièrement exécutées ; 30,34 % des actions sont en cours de mise en œuvre ; 25,52 % des actions n’ont pas encore connu de début d’exécution.



Le chef du gouvernement a ainsi, invité l’ensemble des parties prenantes à s’investir pleinement dans la poursuite des réformes et la résolution des principales difficultés, afin de créer un environnement propice aux affaires au Burkina Faso. « Chacun devra jouer pleinement sa partition pour assurer à notre pays un environnement favorable aux investissements productifs, gage d’un développement économique et social durable », a-t-il souligné.



Malgré un contexte international et national difficile, le gouvernement reste déterminé à créer un cadre propice à l’émergence d’une élite économique dynamique, au service d’un développement durable et inclusif du pays. Pour l’atteinte de cet objectif, les hommes et femmes d’affaires ont une partition à jouer.



Lors des échanges au cours de cette session, le Premier ministre a encouragé les acteurs du monde des affaires burkinabè à s’unir pour être plus compétitifs sur le marché. « C’est en se mettant ensemble que l’on devient plus fort », a-t-il soutenu.