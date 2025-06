Tchad : fin de la participation des cadres et enseignants-chercheurs aux jurys du baccalauréat

N’Djaména - Le ministre d’État en charge de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, Tom Erdimi, a signé une circulaire (n°007/PT/PM/MESRSFP/SE/SG/2025) interdisant formellement la participation des hauts cadres et des enseignants-chercheurs impliqués dans les jurys d’examens universitaires aux travaux du jury du baccalauréat.



Dans cette note adressée aux recteurs d’académies, présidents d’universités, directeurs d’instituts et de l’ONECS, ainsi qu’aux enseignants-chercheurs, le ministre déplore un phénomène récurrent : chaque année, certains responsables nommés par décret ou décision préfèrent rejoindre les jurys du baccalauréat au détriment de leurs obligations statutaires.



Une situation qui menace le bon déroulement de l’année académique



Ces absences non justifiées, qualifiées de comportement « frisant l’insubordination » par le ministre, perturbent gravement le fonctionnement normal des établissements d’enseignement supérieur. Elles entraînent également des retards dans le déroulement des examens universitaires et dans l’organisation générale des activités académiques.



Face à cette situation, la circulaire précise sans équivoque que toute participation d’un haut cadre ou d’un enseignant-chercheur engagé dans un jury d’examen universitaire aux activités du baccalauréat est désormais interdite, « quels que soient les motifs évoqués ».



Des instructions claires aux responsables académiques



Le ministre d’État enjoint aux recteurs, chefs d’établissements d’enseignement supérieur et au Directeur général de l’ONECS de veiller strictement à l’application de cette décision. La circulaire entre en vigueur immédiatement à compter de sa signature, le 16 juin 2025.



Cette mesure vise à assurer une meilleure discipline institutionnelle, à respecter les calendriers académiques et à renforcer la rigueur dans la gouvernance universitaire au Tchad.