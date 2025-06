Tchad : Pose de la première pierre du Centre national d'excellence en cancérologie à N'Djamena

La cérémonie s'est déroulée dans le 1er arrondissement de N'Djamena, dont le maire, Djamal Yahya, s'est réjoui de l'honneur d'accueillir cette infrastructure majeure. Il a chaleureusement remercié le Président de la République pour son engagement envers la santé des citoyens.







La coordinatrice du programme national de lutte contre le cancer a souligné que ce centre incarne la volonté des plus hautes autorités du pays d'assurer le bien-être sanitaire de la population. Sa réalisation, a-t-elle affirmé, renforcera les actions et stratégies nationales de lutte contre cette maladie dévastatrice.







La ministre Secrétaire générale du Gouvernement, Dr Ramatou Mahamat Houtouin, a apporté une perspective socio-anthropologique en évoquant le silence souvent associé aux malades du cancer. Elle a insisté sur l'importance d'une collaboration "parfaite" à tous les niveaux et impliquant tous les acteurs pour vaincre cette maladie.







L'assistance a ensuite bénéficié des explications techniques de l'équipe en charge du projet. Le futur centre, doté de cinquante lits et d'une dizaine de services spécialisés, comprendra également un bloc administratif et des logements, offrant ainsi une infrastructure complète et moderne.







Un partenariat international crucial pour la santé publique

Le représentant du directeur général du Fonds koweïtien pour le développement arabe et l’économie, Thamer Alfailakawi, a mis en lumière l'importance du financement de son institution pour la concrétisation de ce centre. Il a affirmé que ce projet est une preuve tangible de la volonté du Fonds koweïtien de répondre à une préoccupation sanitaire majeure, rappelant que la santé n'est pas seulement un droit, mais un "devoir humanitaire". Le Fonds koweïtien se positionne ainsi comme un partenaire privilégié, prêt à accompagner le Tchad dans ses vastes chantiers de développement.







Un tournant décisif dans la lutte contre le cancer au Tchad

Pour le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, la construction de ce centre est un geste fort et symbolique, porteur d'un immense espoir. Il marque un tournant décisif dans la lutte contre le cancer, qu'il a qualifié de "fléau des plus silencieux et des plus ravageurs de notre temps".







Le ministre a rappelé les chiffres alarmants : plus de 7 000 nouveaux cas de cancer sont estimés chaque année au Tchad. La grande majorité est diagnostiquée à des stades tardifs, réduisant drastiquement les chances de guérison. Les retards de diagnostic et les ruptures de parcours de soins sont fréquents, rendant l'accès à des traitements adaptés un privilège pour trop peu de patients. Ce centre, a-t-il ajouté, apportera une "réponse structurelle, humaine et moderne à cette tragédie sanitaire".







Le Dr Abdelmadjid Abderahim a exprimé ses "sincères remerciements et sa profonde reconnaissance" au Président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, qui, depuis son accession à la tête de l'État, a fait de la santé, du bien-être et de la dignité des Tchadiens une priorité. Selon le ministre, les nombreuses réalisations sanitaires en attestent, et ce centre constitue une première en Afrique centrale. La volonté constante du Chef de l'État est de rendre le système de santé "robuste, résilient et fortement décentralisé", afin de répondre efficacement aux besoins de la population.







Un symbole d'espoir pour l'Afrique centrale

Après avoir posé la première pierre au nom du Président de la République, le ministre d’État, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a partagé ses impressions avec la presse. Il a insisté sur le fait que ce centre sera une référence pour toute l'Afrique centrale. Sa création vient "réparer une injustice sociale", en permettant aux patients d'être soignés sans avoir à s'éloigner de leurs familles.







La pose de cette première pierre symbolise "un jour d'espoir et d'espérance pour les malades du cancer", a ajouté le ministre d’État. Au nom du Président, il a exprimé sa gratitude au Fonds koweïtien et à l'AIEA pour leur soutien indéfectible. Il a également félicité le ministre de la Santé publique et de la Prévention et son équipe, les encourageant à poursuivre leurs efforts pour la concrétisation rapide de ce projet, en veillant à la qualité des travaux et au respect des délais de réalisation.







Enfin, il a souligné les investissements colossaux consentis dans le secteur de la santé, réaffirmant la volonté politique des plus hautes autorités du pays de poursuivre la modernisation du système de santé.