Burkina : le point sur les réformes du système éducatif

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé, le lundi 10 février 2025, un conseil de cabinet consacré à l’état d’avancement des réformes du système éducatif.



La rencontre a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, le ministre en charge de l’Enseignement supérieur, Pr Adjima Thiombiano, et le ministre en charge de la Formation professionnelle, Dr Boubakar Savadogo.



L’objectif affiché par le gouvernement est de développer un système éducatif unifié, cohérent et orienté vers la formation d’un citoyen burkinabè responsable, productif, créatif et prêt à contribuer au développement endogène du pays. L’un des axes majeurs de la réforme concerne le renforcement de l’instruction civique, afin d’inculquer un esprit patriotique aux élèves.



Par ailleurs, l’accent est mis sur le développement de l’enseignement technique et professionnel, dans le but d'offrir aux jeunes des compétences pratiques adaptées aux besoins du marché du travail. L'état des lieux dressé au chef du gouvernement par les ministres en charge de l'Education révèle que la mise en œuvre des réformes est bien avancée dans chaque sous-secteur.



Que ce soit dans l’enseignement de base, l’enseignement supérieur ou la formation professionnelle, des progrès notables ont été enregistrés. Le chef du gouvernement a apprécié le dynamisme des différentes parties prenantes et donné les orientations nécessaires.



« Nous avons reçu des instructions claires pour faire en sorte que notre système éducatif soit unifié, c’est-à-dire que chaque ordre d’enseignement puisse servir de tremplin au suivant. Il ne s’agit pas seulement d’apprendre à lire et à écrire, mais aussi de développer des compétences pratiques favorisant l’innovation et la productivité », a annoncé le ministre Dingara, à l'issue du conseil de cabinet.



Le capitaine Ibrahim Traoré, dans son discours de nouvel an, avait indiqué sa volonté de faire du système éducatif burkinabè un levier de transformation sociale et économique, en dotant les jeunes de connaissances et de compétences adaptées aux réalités du pays. Le chef du gouvernement, par cette réunion de cabinet, marque un pas de plus vers la concrétisation diligente de la vision d’une éducation de qualité au Burkina Faso.