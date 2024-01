CAN 2023 : Le sélectionneur gambien Tom Saintfiet annonce sa démission après sa défaite contre le Cameroun

Le technicien belge avait été lié à l'équipe gambienne jusqu'en 2026, ayant pris les rênes en 2018. Pendant son mandat, il a dirigé l'équipe lors de 45 matches. Sa plus grande réussite fut d'assurer une deuxième qualification consécutive à la CAN pour la Gambie.



Lors d'une conférence de presse émouvante le 23 janvier 2024, Saintfiet a expliqué sa décision : « C'est le moment pour moi de partir », a-t-il déclaré. Il a également exprimé sa gratitude envers ses joueurs en disant : « C'était un match fantastique. Mes joueurs sont mes héros. Je serai toujours Gambien ».



La nouvelle de sa démission suscite des questions sur l'avenir immédiat et à long terme du football gambien. Les supporters se demandent qui pourrait être le prochain entraîneur et quel impact cela aura sur l'équipe nationale alors qu'elle s'efforce d'améliorer ses performances dans les compétitions internationales.



En fin de compte, cette annonce marque un tournant pour l'équipe nationale gambienne et ouvre une nouvelle ère dans leur quête continue pour atteindre des sommets plus élevés dans le monde du football africain.