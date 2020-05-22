بلتن/ أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات (CENI) ،يؤدون القسم الدستوري.

أدى صباح اليوم الجمعة 15 مايو 2020م بالصالة الكبرى للمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة بلتن القسم الدستوري. وقد ترأس مراسيم الحفل الامين العام الولائي لولاية وادي فيرا السيد /دمرو توسيكريو ممثلا للوالي ،وكذا مندوب اللجنة المستقلة للانتخابات.

وقد بدأت الجلسة الاحتفالية التي يشهدتها قاعة المحكمة من قبل رئيس المحكمة ،والذي بدوره أدى الإذن لكاتب الضبط الذي بدوره قرأ قرار تعيين أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات بولاية وادي فيرا .

وعليه إلتمس مدعي الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية الكبرى بمدينة بلتن السيد /ادم حسين كوكاب الأعضاء بضرورة القسم الدستوري ومدى أهميته قبل تولي المهام ، مع قراءة السيرة الذاتية لهم .

رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة السيد/ حسب الله عبدالله عقيل طلب من أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات العمل بتطبيق القوانين والضوابط التي أقرتها الدولة لتسيير الانتخابات، كما دعى أعضاء اللجنة بأداء مراسم القسم الدستوري.