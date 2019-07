CHAN 2020 : les SAO du Tchad "prêts pour le combat" avec le soutien des supporters

N'DJAMENA - L'équipe tchadienne de football SAO va affronter ce dimanche à domicile, au stade Idriss Mahamat Ouya, la Guinée équatoriale dans le cadre du match aller des éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations de football (CHAN) 2020.



L'entraineur de l'équipe, Djimta Yamtamadji, a affirmé que les SAO sont "prêts pour le combat", faisant part de son optimisme sur la préparation de la sélection tchadienne.



"Le moral y est. Nous avons toujours joué avec la Guinée équatoriale, nous connaissons un peu la mentalité du pays. Il faudrait vraiment que le public aime son football parcequ'on ne peut pas jouer sans public", a souligné Djimta Yamtamadji.



Le ministre en charge des sports, Mahamat Nassour Abdoulaye a réitéré son appel au soutien des supporters tchadiens, faisant notamment appel aux responsables des différents arrondissements pour garantir une grande mobilisation. Il est allé encourager vendredi les joueurs de l'équipe SAO à l'académie de football de Farcha où ils ont entamé une intense préparation depuis trois semaines.



"Nous comptons sur l'ensemble des joueurs. On revient de loin et nous ne voulons pas lâcher cette occasion. Je pense que quand on joue sur son terrain on a un avantage. Cet avantage, nous allons le mettre à notre actif", a indiqué Mahamat Nassour Abdoulaye.



Le coup d'envoi du match est prévu à 15 heures.



La sélection centrafricaine affrontera pour sa part l'équipe de Sao Tomé-et-Principe, ce dimanche.