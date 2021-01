CHAN Cameroun 2021 : l'arbitre tchadien Issa Yaya désigné par la commission

La Commission des Arbitres de la Confédération africaine de football (CAF) a désigné 47 arbitres et arbitres assistants - y compris vidéo - issus de 31 pays du continent. La 6e édition du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) se déroule du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun.



19 arbitres, 20 arbitres assistants et huit arbitres vidéo assistants ont été sélectionnés pour cette première grande compétition de l'ère COVID-19. Un quatuor féminin est intégré à l'équipe, confirmant ainsi la décision de la CAF d'inclure des arbitres féminins dans les compétitions masculines. Il s'agit de l'arbitre centrale Lydia Tafesse Abebe (Éthiopie) et des arbitres assistants Bernadetta Kwimbira (Malawi), Mimisen Lyorhe (Nigeria) et Carine Atezambong Fomo (Cameroun).



L'arbitre tchadien Issa Yaya est désigné en tant qu'arbitre assistant. Médaillé d'or et de bronze, Issa Yaya est né en 1979 à N'Djamena. Ancien joueur de football, il s'est ensuite reconverti comme arbitre.



La sélection du groupe final d'arbitres a été faite sur la base de leurs compétences physiques et athlétiques, ainsi que de leur compréhension du football, y compris leur capacité à lire le jeu.



Le match d'ouverture de Total CHAN, Cameroun 2020 entre le Cameroun, pays hôte, et le Zimbabwe aura lieu le 16 janvier 2021 au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé à 17h00 GMT.