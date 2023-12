COP 28 : le pavillon de la RCA fait le plein avec la présence du président Touadera

Les nombreux visiteurs du pavillon de la République centrafricaine à Dubaï ont eu l'agréable surprise d'y croiser ce dimanche 3 décembre 2023, le président centrafricain Faustin Archange Touadera.



En effet, le Palais d'exposition de la COP28 de Dubaï a reçu la visite de tous les chefs d'Etat et de gouvernement présents, pour découvrir l'ensemble des activités présentées aux visiteurs et rencontrer le cas échéant leurs homologues dans les allées et venues.



Le chef de l'Etat centrafricain est arrivé sur les lieux en tout début d'après-midi, accueilli par une forte délégation centrafricaine et des visiteurs de la COP28 venus nombreux.



Informés de la venue du numéro 1 centrafricain, de nombreuses personnalités ont demandé et obtenu une audience au salon d'honneur du pavillon notamment, Prosper Dodiko, président en exercice de la COMIFAC (Comission des Forêts d'Afrique Centrale) et ministre burundais de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage accompagné de Hervé Maidou, secrétaire exécutif de la COMIFAC.



Elle a pour rôle de travailler à l'intégration sous-régionale en matière de conservation et de gestion durable et concertée des écosystèmes forestiers.



Ce fut le tour de Mme Ahunna Eziakonwa, directrice du Bureau régional pour l'Afrique du PNUD venue discuter avec le chef de l'Etat de la problématique de la sauvegarde de la forêt centrafricaine, du changement climatique et de la situation des populations vivant de la forêt et dans la forêt. Mme Ahunna Eziakonwa était accompagnée de Jean-Luc Stalon, représentant résident du PNUD en RCA.



C'est au prestigieux Hôtel Fairmont que le président de la RCA a accordé ses dernières audiences tout d'abord à Akinwumi Adesina, président du Groupe de la Banque Africaine de Développement qui a fait lui aussi le déplacement de Dubaï.



Ensuite ce fut le tour de Son Altesse Sheikh Al Nayan du gouvernement de Abu Dhabi de venir faire le point sur le projet d'entente déjà signé avec le ministre de la Santé pour le financement des hôpitaux en République centrafricaine.