COP28 : Un appel aux actions urgentes pour lutter contre le changement climatique

L'ambassadeur des Émirats arabes unis au Tchad, Rashed Al Shamsi, a prononcé ce 13 septembre 2023, un discours lors d'une rencontre préparatoire, marquant le compte à rebours du Sommet Mondial sur le Climat COP28. Ce sommet crucial se tiendra à Dubaï Expo, aux Émirats Arabes Unis, du 30 novembre au 12 décembre 2023. Il intervient à un moment où le monde entier fait face à des défis majeurs liés au changement climatique sur tous les continents.



Un appel à l'unité et à l'action



L'ambassadeur Rashed Al Shamsi a souligné que la COP28 offre une précieuse opportunité pour l'humanité de parvenir à un consensus et de relancer l'action climatique. L'objectif est de maintenir la hausse de la température mondiale en dessous de 1,5 degré Celsius, conforme aux objectifs de l'Accord de Paris.



Les quatre piliers de la COP28



Le discours a mis en avant les quatre piliers majeurs de la COP28 :



Transition énergétique: Un appel à réduire les émissions de manière progressive, en se concentrant sur l'énergie propre et l'efficacité énergétique. Les compagnies pétrolières devront réduire leurs émissions de méthane à zéro d'ici 2023.



Financement climatique: Un appel à développer un système international de financement climatique complet, à attirer les investissements du secteur privé et à remplir l'engagement de fournir 100 milliards de dollars de financement climatique.



Adaptation et amélioration des moyens de subsistance: L'accent sera mis sur l'augmentation du financement de l'adaptation, la protection des vies et des moyens de subsistance, ainsi que sur l'amélioration de la santé, de la nature, de l'alimentation et de la résilience.



Inclusion et participation: La COP28 vise à être la plus inclusive à ce jour, en engageant des maires, des dirigeants communautaires, des jeunes délégués au climat et en mettant l'accent sur les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement.



Les effets dévastateurs du changement climatique en Afrique



L'ambassadeur Rashed Al Shamsi a souligné les impacts disproportionnés du changement climatique en Afrique, malgré sa faible contribution aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les pays africains sont parmi les plus touchés, avec des pertes économiques importantes et des déplacements de populations dus à des catastrophes climatiques.



Un engagement des Émirats Arabes Unis pour l'Afrique



Les Émirats Arabes Unis ont annoncé une initiative de financement de 4,5 milliards de dollars en partenariat avec le Groupe Africain 50 pour soutenir des projets d'énergie propre en Afrique. Cette initiative vise à atténuer les effets du changement climatique sur le continent.



Le discours s'est conclu par des remerciements à toutes les parties prenantes pour leur présence et leur engagement en faveur de l'action climatique.



En cette période cruciale pour la planète, la COP28 représente un appel à l'action collective pour relever les défis climatiques et assurer un avenir durable pour tous.