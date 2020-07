Calendrier électoral : Fils du Tchad s’engage à accompagner le processus

Le président de la coalition Fils du Tchad, Fayçal Hissein Hassan Abakar, a fait part samedi de sa satisfaction suite à l’aboutissement à un chronogramme électoral. Il a salué le travail combatif de la CENI et de la CNDP.



« La coalition Fils du Tchad se dit pleinement satisfaite et salue le travail combatif ainsi que l'esprit d’équipe de l'ensemble de la classe politique tchadienne, majorité comme opposition, à travers leurs représentativités au CNDP et à la CENI », a indiqué le président de la Coalition.



Selon lui, "c'est la preuve incontestable d'un dialogue permanent entre les acteurs politiques tchadiens sous la houlette du chef de l’État, pour garantir non seulement la crédibilité, la transparence et l'indépendance des élections au Tchad mais également leurs déroulements dans le calme et l'apaisement total. C'est la marque d'un dynamisme agissant et progressiste de la démocratie tchadienne à travers la nouvelle ère de la 4ème République."



Fayçal Hissein Hassan Abakar a estimé qu'il s'agit d'un geste patriotique et louable de la classe politique à disposer de leurs droits démocratiques, face à l'handicap économique et les effets dévastateurs de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.



La coalition fils du Tchad appelle la société civile à accompagner le processus électoral afin de garantir le droit démocratique et citoyen du peuple tchadien. Elle dit "marquer son adhésion à ce calendrier et s'engage à l'accompagner jusqu'au bout."