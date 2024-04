Cameroun : Collision entre un train et un camion, deux blessés

Le non-respect des règles de sécurité aux passages à niveau serait la cause de l’accident de la circulation selon Camrail. Le chauffeur du camion a été accusé d’avoir ignoré les règles de sécurité lors de la traversée de la voie ferrée. Il a été noté que le train signale généralement son approche en klaxonnant lorsqu’il traverse l’axe PK 16.



Camrail a souligné l’importance d’une vigilance accrue de la part de tous les usagers de la route, exhortant les conducteurs à respecter strictement les règles de sécurité lorsqu’ils traversent les lignes ferroviaires afin d’éviter des accidents similaires à l’avenir.



Cet événement rappelle l’importance cruciale du respect des règles de sécurité pour prévenir de tels incidents et garantir la sécurité des passagers et du personnel ferroviaire.