Cameroun : Coup de filet contre le trafic de drogue à Touboro, saisies impressionnantes

Suite aux instructions du Commissaire Divisionnaire Le Nye Jean Apôtre, Délégué Régional de la Sûreté Nationale du Nord, le Commissaire de sécurité publique de Touboro, avec l'appui des fonctionnaires de la police du commissariat Spécial de la même ville, a organisé le 7 février 2025, une opération dans les quartiers Gada-Bong et Loummo-Dole de la ville de Touboro. Cette opération visait à lutter contre la consommation et le trafic de chanvre indien.



Saisies importantes et arrestations



L'opération, qui a débuté à 15h, a permis d'interpeller sept individus et de saisir :



264 filons de cannabis

Une quantité importante de cannabis non conditionné

Des médicaments psychotropes (tramadol, Exol, diazapan)

Des sachets de passions et de Nescafé

Un liquide mélangé au formol ("kelein-kelein" ou "soukouday")

Des lames de rasoir, des poignards et des ciseaux

Des cigarettes

Un carquois avec des flèches empoisonnées





Enquête en cours



Tous les objets saisis ont été conduits au poste de police de Touboro pour une enquête approfondie. Les suspects ont ete exploités par les Services de Sécurité Publique et des Renseignements Spécialisés afin de déterminer l'étendue de leurs activités et de démanteler d'éventuels réseaux de trafic. Les suspects interpellés et les objets sasis ont été présentés au Parquet d’Instance de Tchollire dans le département du Mayo Rey le 21 février 2025.





Engagement des autorités





Cette opération témoigne de l'engagement des autorités à renforcer la sécurité et à lutter contre la consommation de drogues dans la région. Des mesures continueront d'être mises en place pour contrer ces phénomènes et protéger la population.