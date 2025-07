Tchad-France : l'envoyé spécial pour le Sahel reçu par le ministre des Affaires étrangères

Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration Africaine et des Tchadiens de l'Étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a reçu en audience ce mardi 1er juillet 2025, l'envoyé spécial de la République française pour le Sahel.



L'ambassadeur Christophe Guilhou qui est en séjour de trois jours au pays est venu exposer au chef du département des Affaires étrangères les détails de sa mission au Tchad. Cet entretien a permis notamment d'évoquer la situation humanitaire.



À ce sujet, le ministre d'État a confié à l'envoyé spécial français que, malgré le poids du flux migratoire, le Tchad continue d'ouvrir ses frontières et d'accueillir des réfugiés et autres déplacés.