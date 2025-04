Cameroun : Daesh revendique une attaque contre l'armée camerounaise à Zigué dans le Lac Tchad

Le bilan de cette attaque, tel que rapporté, fait état de deux soldats camerounais décédés et d'un véhicule pickup endommagé. Les autorités camerounaises n'ont pas encore publié de réaction officielle concernant cet incident. Cette attaque met en évidence la persistance des défis sécuritaires auxquels est confrontée la région de l'Extrême-Nord du Cameroun et soulève des préoccupations quant à la sécurité des forces armées et des populations civiles locales.