Cameroun / Incendie de la mairie de Monatélé : Une contribution de solidarité mise en place

Le chef-lieu du département de la Lekié a connu une effervescence le 23 juin dernier, en raison d’une action de solidarité agissante. En effet, face à l’incendie qui a dévasté la salle des actes de l’hôtel de ville de Monatélé le 14 juin 2020, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyebe Ayissi, président du Comité de mobilisation des élites et forces vives de la Lekié, et par ailleurs chef de la délégation permanente départementale du RDPC de la Lekié, a procédé à Monatélé, au lancement d’une contribution spéciale de solidarité des fils et filles dudit département, au profit de la commune de Monatélé dont l’édifice flambant neuf de la nouvelle mairie, a été partiellement ravagé par un grave incendie survenu dans la matinée du 14 juin dernier et ayant occasionné des dégâts matériels importants évalués à près de 200 millions de FCFA.

Pour la circonstance, le ministre Henri Eyebe Ayissi était accompagné d’une délégation d’une quinzaine de hautes personnalités et membres de l’élite, comprenant notamment cinq parlementaires, le sénateur Jean Marie Mama, les députés Gabriel, Koah Songo, Edgard Ndongo Eteme, Salomé Ngaba Zogo et Evelyne Ayissi. Entre autres, il y avait également l’ancien gouverneur de région Pascal Mani et Sa Majesté Pr Guy Tsala Ndzomo.

Cette opération s’est matérialisée par la remise d’une dotation initiale de 10 millions de FCFA du ministre Eyebé Ayissi au maire de la commune de Monatélé, Sa Majesté Bessala Mbassi Prosper Parfait, destinée à faire face aux urgences et besoins prioritaires de la commune découlant de ce sinistre. Cette remise de chèque a lieu à l’issue de la visite que le ministre Henri Eyebe Ayissi et sa délégation ont effectuée sur le site de cet immeuble, en présence du préfet de la Lekié, de Mme le sous-préfet de Monatélé et du maire de la ville.

Le chèque octroyé est payable dans un compte qui a été ouvert dans les livres des Caisses d’Epargne Populaire et d’Investissement (CEPI), une initiative de solidarité conforme à l’usage, au niveau du département. Il faut rappeler que la contribution solidaire spéciale de la Lekié pour la commune de Monatélé a été déclenchée sans préjudice de l’application normale des dispositions légales et réglementaires concernant les marchés publics, des clauses contractuelles portant sur de tels sinistres, autant que les conclusions qui seront tirées des enquêtes ouvertes sur cet événement hautement déplorable et préjudiciable à divers égards. En prolongement de la dotation financière initiale qui a été mise à disposition à Monatélé, les versements effectués par les forces vives du département de la Lekié dans ce compte, du reste accessible à tous, seront progressivement et intégralement transférés à la commune de Monatélé.